Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Появилась информация о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Омск

Трое раненых при недавнем налете дронов находятся под наблюдением врачей
Скорая помощь

Омичи, получившие травмы в ходе недавнего налета беспилотников, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

– По оценке врачей, состояние удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, – рассказала Ахвердиева в беседе с ТАСС.

Напомним, накануне украинские БПЛА атаковали северный индустриальный узел города и распределительный центр маркетплейса Ozon, где после удара возникло возгорание. Глава региона Виталий Хоценко сообщил о трех пострадавших и заверил, что их жизни ничто не угрожает.

Сейчас на поврежденных объектах продолжают трудиться экстренные службы для устранения последствий чрезвычайного происшествия.

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·Общество·Олег Кипорук

Появилась информация о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Омск

Трое раненых при недавнем налете дронов находятся под наблюдением врачей
Скорая помощь

Омичи, получившие травмы в ходе недавнего налета беспилотников, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

– По оценке врачей, состояние удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, – рассказала Ахвердиева в беседе с ТАСС.

Напомним, накануне украинские БПЛА атаковали северный индустриальный узел города и распределительный центр маркетплейса Ozon, где после удара возникло возгорание. Глава региона Виталий Хоценко сообщил о трех пострадавших и заверил, что их жизни ничто не угрожает.

Сейчас на поврежденных объектах продолжают трудиться экстренные службы для устранения последствий чрезвычайного происшествия.

2147
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Рубрика - Общество