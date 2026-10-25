Следком будет искать виновных в атаке БПЛА на Омск

СУ СК России по Омской области

Следственный комитет России приступил к расследованию очередных преступлений украинских вооруженных формирований против мирного населения ряда российских территорий. Под прицелом следователей оказались факты атак на Брянскую, Белгородскую и Омскую области, а также ДНР.

В результате ударов вражеских БПЛА в Брянской области погибли три человека, а еще шесть получили ранения различной степени тяжести. В Белгородской области очередная атака унесла жизнь одного гражданина, еще пятеро мирных жителей, среди которых один несовершеннолетний, пострадали. В ДНР налеты ударных дронов привела к гибели одного человека и ранению пятерых.

Зафиксированы пострадавшие и в Омске, где после атаки беспилотников ранения получили три человека. Следователи СК России намерены установить конкретных лиц из числа представителей вооруженных формирований, причастных к совершению этих преступлений, для привлечения их к уголовной ответственности.