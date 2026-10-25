После налета БПЛА в Омске произошла массовая задержка самолетов

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В Омском аэропорту наблюдаются отклонения от графика отправления авиарейсов. По данным онлайн-табло, вылет лайнера авиакомпании «Победа» в столичное Шереметьево, запланированный на 05:20, перенесен на 13:30. Самолет компании «Икар» до Казани должен был отправиться в 07:50, однако его вылет отложили до 20:15.

Смещение графика затронуло и Петербург: рейс «Северного ветра», назначенный на 08:40, перенесли на 14:00. Кроме того, задерживается самолет компании «ЮТэйр» в Сургут – вместо 16:30 пассажиры отправятся только в 18:10.

Напомним, что вчера, 24 октября, на период действия режима беспилотной опасности с 15:40 до 22:00 местная воздушная гавань полностью приостанавливала прием и отправку самолетов, из-за чего теперь график движения судов существенно сбился.