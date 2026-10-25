В Омске ликвидировали правозащитников, боровшихся за референдум

Фото: избирательная комиссия Омской области

В Омске завершилась процедура ликвидации автономной некоммерческой организации «Комитет защиты прав граждан». Юридическое лицо, работавшее с мая 2022 года, официально прекратило свою деятельность, а руководивший им с момента основания Алексей Козоченко лишился статуса директора.

Ранее руководитель структуры активно участвовал в общественной жизни. В 2016 году вместе с бывшим кандидатом в руководители области Михаилом Федорченко он пытался организовать первый региональный референдум по вопросам налогов, проведения капремонта и возврата прямых выборов мэра. Тогда депутаты Законодательного собрания отклонили инициативу из-за юридических несоответствий.

Позже Козоченко возглавил местное отделение Российского Красного Креста, однако в мае 2025 года Кировский районный суд признал его виновным в крупном мошенничестве. Следствие доказало, что он присвоил более 6,2 млн рублей, собранных религиозной организацией для помощи беженцам и пострадавшим от пожаров. Осенью 2025 года приговор вступил в законную силу, и общественника отправили в колонию общего режима на три года.