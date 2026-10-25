Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

После атаки БПЛА в Омске проверили качество воздуха

Специалисты проверили атмосферу в пострадавших районах и оценили уровень безопасности.
лаборатория

После вчерашнего налета беспилотников специалисты профильного ведомства провели экстренный мониторинг атмосферы. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун проинформировал о результатах проверки.

– При помощи мобильной лаборатории минприроды Омской области в зонах вчерашней атаки был проведен анализ качества воздуха. Критических значений не обнаружено. Мониторинг будем продолжать, – рассказал министр.

Напомним, что после атаки БПЛА на регион местные жители стали жаловаться на едкий запах. Губернатор Виталий Хоценко после этого поручил провести проверку качества воздуха.

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·Общество·Олег Кипорук

После атаки БПЛА в Омске проверили качество воздуха

Специалисты проверили атмосферу в пострадавших районах и оценили уровень безопасности.
лаборатория

После вчерашнего налета беспилотников специалисты профильного ведомства провели экстренный мониторинг атмосферы. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун проинформировал о результатах проверки.

– При помощи мобильной лаборатории минприроды Омской области в зонах вчерашней атаки был проведен анализ качества воздуха. Критических значений не обнаружено. Мониторинг будем продолжать, – рассказал министр.

Напомним, что после атаки БПЛА на регион местные жители стали жаловаться на едкий запах. Губернатор Виталий Хоценко после этого поручил провести проверку качества воздуха.

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Рубрика - Общество