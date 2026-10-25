Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Омичи уничтожили остановку и бесследно исчезли

Омичи просят найти вандалов, уничтоживших стеклянный павильон.
Остановка

В Советском округе Омска неизвестные разгромили остановку общественного транспорта на проспекте Королева. Очевидцы опубликовали снимки разрушений в социальных сетях, призвав правоохранительные органы найти виновных и привлечь их к ответственности.

– Остановка проспект Королева, огромная просьба найти сделавших данное недоразумение и принять меры, – пишет автор поста.

На кадрах с места происшествия видно, что вандалы выбили массивные стеклянные панели павильона – разбитые конструкции вместе с осколками упали на пешеходную зону.

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·Общество·Олег Кипорук

Омичи уничтожили остановку и бесследно исчезли

Омичи просят найти вандалов, уничтоживших стеклянный павильон.
Остановка

В Советском округе Омска неизвестные разгромили остановку общественного транспорта на проспекте Королева. Очевидцы опубликовали снимки разрушений в социальных сетях, призвав правоохранительные органы найти виновных и привлечь их к ответственности.

– Остановка проспект Королева, огромная просьба найти сделавших данное недоразумение и принять меры, – пишет автор поста.

На кадрах с места происшествия видно, что вандалы выбили массивные стеклянные панели павильона – разбитые конструкции вместе с осколками упали на пешеходную зону.

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Рубрика - Общество