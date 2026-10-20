В омских Нефтяниках «самоуничтожилась» остановка

Фото: t.me/omsknewstrain

В омских соцсетях появилось сообщение о том, что вандалы разгромили остановку «Хлебозавод» в городке Нефтяников. Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, что стеклянная стенка павильона разбилась, а асфальт усыпан осколками. Однако в силовых структурах версию о погроме опровергли.

Как сообщили «Омск-информу» в УМВД России по Омской области, по предварительной информации, стекло осыпалось само, без внешнего воздействия. Выезжавшие на место специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства подтвердили отсутствие следов погрома.

Ранее от рук вандалов пострадала остановка «Первомайский рынок». Явившийся с повинной омич объяснил свой поступок ссорой с женой.