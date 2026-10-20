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·Общество·Мария Филимонова

В Омске мигрантам запретят работать в такси, торговле и медицине

Региональный минтруд подготовил проект указа с ограничениями для 21 отрасли.
Мигрант бизнесмен

В Омской области планируют продлить ограничения на работу иностранных граждан по патентам на 2027 год. Согласно проекту указа, подготовленному региональным министерством труда, запрет затронет 21 сферу экономической деятельности.

Мигрантам планируют запретить работать в торговле алкоголем и табаком, пассажирских перевозках (включая такси и автобусы), образовании всех уровней, здравоохранении, социальных услугах и детском отдыхе. Также под ограничения попадут лесозаготовки, производство детского питания, фарминдустрия, энергетика и сфера безопасности.

Прием предложений и замечаний по представленному проекту указа минтруда продлится до 23 октября 2026 года.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске мигрантам запретят работать в такси, торговле и медицине

Региональный минтруд подготовил проект указа с ограничениями для 21 отрасли.
Мигрант бизнесмен

В Омской области планируют продлить ограничения на работу иностранных граждан по патентам на 2027 год. Согласно проекту указа, подготовленному региональным министерством труда, запрет затронет 21 сферу экономической деятельности.

Мигрантам планируют запретить работать в торговле алкоголем и табаком, пассажирских перевозках (включая такси и автобусы), образовании всех уровней, здравоохранении, социальных услугах и детском отдыхе. Также под ограничения попадут лесозаготовки, производство детского питания, фарминдустрия, энергетика и сфера безопасности.

Прием предложений и замечаний по представленному проекту указа минтруда продлится до 23 октября 2026 года.

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Рубрика - Общество