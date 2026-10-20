Гибнут леса: паводок на окраине Омска заинтересовал прокуратуру

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Паводок в микрорайоне Осташково на окраине Омска угрожает состоянию ближайших лесополос. Об этом на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщила первый заместитель директора депимущества Мария Стуколова.

По ее словам, городские власти, как и требует законодательство, занимаются восстановлением лесов, а вот ТГК-11, которой принадлежат ТЭЦ-5 и золоотвал при станции, никаких мер не принимает.

– Мы взаимодействуем с природоохранной прокуратурой по этому вопросу, – отметила Стуколова.

Напомним, суд признал, что затопление Осташково связано с неправильно обустроенным золоотвалом ТЭЦ-5. Собственника объекта, АО «ТГК-11», обязали откачивать воду с населенных территорий и обустроить систему отвода паводковых вод. Мер по спасению лесов это решение не предусматривало.

Собираются ли чиновники подавать иск в суд к ТГК-11, не сообщается.