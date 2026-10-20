Лес на севере Омской области вырубали незаконно

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Житель Знаменского района выплатил миллионный штраф за незаконную вырубку леса. Мужчина заключил договор купли-продажи на заготовку древесины в разрешенных границах, однако умышленно вышел за пределы отведенной делянки. Вооружившись бензопилой, он уничтожил десятки берез и осин, после чего вывез стволы с помощью трактора с подъемником, причинив государству крупный ущерб.

Суд признал гражданина виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей. После того как вердикт вступил в силу, материалы передали в Знаменское районное отделение судебных приставов.

Сотрудник ведомства возбудил производство и в качестве обеспечительных мер наложил запрет на регистрационные действия с земельным участком площадью 1500 кв. метров, а также на два автомобиля должника – иномарку «Тойта-Королла» и внедорожник УАЗ-31519. Принятые меры подействовали оперативно: уже на следующий день нарушитель полностью погасил задолженность, исполнив решение суда.