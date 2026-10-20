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·Общество·Олег Кипорук

Лес на севере Омской области вырубали незаконно

Судебные приставы заставили нарушителя перечислить крупную сумму после ареста активов.
лес сосны

Житель Знаменского района выплатил миллионный штраф за незаконную вырубку леса. Мужчина заключил договор купли-продажи на заготовку древесины в разрешенных границах, однако умышленно вышел за пределы отведенной делянки. Вооружившись бензопилой, он уничтожил десятки берез и осин, после чего вывез стволы с помощью трактора с подъемником, причинив государству крупный ущерб.

Суд признал гражданина виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей. После того как вердикт вступил в силу, материалы передали в Знаменское районное отделение судебных приставов.

Сотрудник ведомства возбудил производство и в качестве обеспечительных мер наложил запрет на регистрационные действия с земельным участком площадью 1500 кв. метров, а также на два автомобиля должника – иномарку «Тойта-Королла» и внедорожник УАЗ-31519. Принятые меры подействовали оперативно: уже на следующий день нарушитель полностью погасил задолженность, исполнив решение суда.

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·Общество·Олег Кипорук

Лес на севере Омской области вырубали незаконно

Судебные приставы заставили нарушителя перечислить крупную сумму после ареста активов.
лес сосны

Житель Знаменского района выплатил миллионный штраф за незаконную вырубку леса. Мужчина заключил договор купли-продажи на заготовку древесины в разрешенных границах, однако умышленно вышел за пределы отведенной делянки. Вооружившись бензопилой, он уничтожил десятки берез и осин, после чего вывез стволы с помощью трактора с подъемником, причинив государству крупный ущерб.

Суд признал гражданина виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей. После того как вердикт вступил в силу, материалы передали в Знаменское районное отделение судебных приставов.

Сотрудник ведомства возбудил производство и в качестве обеспечительных мер наложил запрет на регистрационные действия с земельным участком площадью 1500 кв. метров, а также на два автомобиля должника – иномарку «Тойта-Королла» и внедорожник УАЗ-31519. Принятые меры подействовали оперативно: уже на следующий день нарушитель полностью погасил задолженность, исполнив решение суда.

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Рубрика - Общество