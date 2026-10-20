Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Омскую сеть пивнушек «прижали» прямо у школьных заборов

Сеть торговых точек попалась на продаже сигарет в запрещенной зоне рядом с десятками учебных заведений.
вейп, сигарета

Омская сеть магазинов «Бирхаус» прекратит продажу табачной и никотинсодержащей продукции в торговых точках, расположенных поблизости от образовательных учреждений. Куйбышевский районный суд Омска утвердил мировое соглашение между предпринимателями и региональным управлением Роспотребнадзора.

Поводом для судебного разбирательства стало обращение местного жителя, указавшего на торговлю сигаретами и вейпами в радиусе менее 100 метров от границ учебных заведений, что прямо противоречит федеральному законодательству.

В рамках достигнутых договоренностей надзорное ведомство отказалось от исковых требований, а ретейлер обязался добровольно свернуть продажи табачных изделий рядом с 13 школами, детскими садами и колледжами, включая школы № 24, 7 и 95, Инженерный лицей «Омавиат» и КИТЭК. Определение суда пока не вступило в законную силу.

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·Общество·Олег Кипорук

Омскую сеть пивнушек «прижали» прямо у школьных заборов

Сеть торговых точек попалась на продаже сигарет в запрещенной зоне рядом с десятками учебных заведений.
вейп, сигарета

Омская сеть магазинов «Бирхаус» прекратит продажу табачной и никотинсодержащей продукции в торговых точках, расположенных поблизости от образовательных учреждений. Куйбышевский районный суд Омска утвердил мировое соглашение между предпринимателями и региональным управлением Роспотребнадзора.

Поводом для судебного разбирательства стало обращение местного жителя, указавшего на торговлю сигаретами и вейпами в радиусе менее 100 метров от границ учебных заведений, что прямо противоречит федеральному законодательству.

В рамках достигнутых договоренностей надзорное ведомство отказалось от исковых требований, а ретейлер обязался добровольно свернуть продажи табачных изделий рядом с 13 школами, детскими садами и колледжами, включая школы № 24, 7 и 95, Инженерный лицей «Омавиат» и КИТЭК. Определение суда пока не вступило в законную силу.

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Рубрика - Общество