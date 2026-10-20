СибАДИ и «Газпромнефть-СМ» расширяют подготовку инженеров

Фото: Алия Русанова

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» подвела первые итоги работы эксперт-центра диагностики промышленного оборудования и транспорта G-Profi Expert Center, открытого на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске. За год работы площадка стала местом практической подготовки студентов и повышения квалификации специалистов из России и других стран.

Эксперты компании провели для учащихся университета практический интенсив на территории фирменной станции технического обслуживания автомобилей. Студенты познакомились с методами диагностики техники и особенностями применения современного оборудования для оценки состояния узлов и механизмов.

G-Profi Expert Center открылся в СибАДИ в 2025 году и стал первым в России эксперт-центром такого профиля на базе вуза. Для студентов разработали специальную программу по направлению «Диагностика техники». Она включает теоретические занятия и практическую работу с оборудованием для предиктивной диагностики, позволяющим оценивать состояние техники и выявлять возможные неисправности до их возникновения. Полученные знания учащиеся закрепляют во время выездных занятий на предприятиях Омской области.

G-Profi Expert Center представляет собой сеть региональных площадок технической поддержки промышленных, транспортных, сельскохозяйственных и других предприятий. Сейчас в России и за рубежом работает 40 таких центров. Каждый из них оснащен лабораторией для отбора и исследования проб масел, а также мультимедийной системой, которая помогает наглядно демонстрировать ход исследований.

В работе центров используют цифровой сервис G-Lab, разработанный «Газпромнефть-СМ» с применением технологий искусственного интеллекта. Он анализирует результаты лабораторных исследований отработанного масла и помогает прогнозировать состояние оборудования и смазочных материалов. Сервис также формирует рекомендации по срокам замены масла с учетом условий эксплуатации и позволяет обнаруживать признаки неисправностей на ранних этапах. Это помогает снизить риск незапланированных ремонтов.

– «Газпромнефть-СМ» последовательно создает современную образовательную среду в партнерских вузах, – отметил заместитель генерального директора «Газпромнефть-СМ» Александр Никитин. – Компания задает высокие стандарты диагностики оборудования, объединяет опыт ведущих специалистов и экспертов, а также разрабатывает инновационные решения в данной отрасли. Мы готовы и дальше делиться экспертизой с будущими инженерами и механиками, подготовкой которых на протяжении многих лет успешно занимается Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет.

Министр науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов назвал сотрудничество компании и университета примером взаимодействия бизнеса и системы образования.

– «Газпромнефть-СМ» последовательно создает современную образовательную среду в партнерских вузах, – прокомментировал Кольцов. – Компания задает высокие стандарты диагностики оборудования, объединяет опыт ведущих специалистов и экспертов, а также разрабатывает инновационные решения в данной отрасли. Мы готовы и дальше делиться экспертизой с будущими инженерами и механиками, подготовкой которых на протяжении многих лет успешно занимается Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет.

Ректор СибАДИ Александр Жигадло напомнил, что сотрудничество университета с «Газпромнефть-СМ» продолжается с 2010 года.

– Опыт специалистов компании в работе с мобильным диагностическим оборудованием помогает нашим студентам еще в ходе обучения получить навыки работы, которые будут востребованы в дальнейшем, – подчеркнул ректор. – На базе университета неоднократно проводились испытания различных продуктов компании, между сторонами было заключено соглашение о научно-техническом ПМ.