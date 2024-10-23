Обследованием моста займется СибАДИ.

В Омске нашли подрядчика, который займется обслуживанием метромоста. Им стал СибАДИ. С вузом заключили контракт на сумму 1,5 млн рублей.

Ранее омское бюджетное учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» объявило аукцион. Его победитель должен обследовать мост на наличие дефектов, нарушений и повреждений.

По итогам обследования специалисты СибАДИ должны сделать отчет и предоставить его в виде брошюры. Контракт будет действовать до 28 декабря 2024 года.