Проекты молодых ученых вышли на финишную прямую.

Стартовал второй этап масштабной программы «–0+500.Сибирь», позволяющий молодым ученым заявить о своих технологических стартапах. Проект реализуется «Точкой кипения Омск» и СибАДИ в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России.

Акселератор позволяет молодым ученым начать собственный технологический бизнес и вывести на рынок отечественные инновации. В частности, технологии и продукты по развитию высокотехнологичных отраслей промышленности, интеллектуальных транспортных систем, передовых производственных технологий, «умного производства» и IT.

В программе уже задействовано около тысячи человек. Среди них молодые ученые, аспиранты, инноваторы, студенты, преподаватели вузов, представители крупных предприятий и IT-сферы региона, федеральные эксперты и треккеры.

– Наша главная задача – обеспечить максимально комфортную среду для сотрудничества науки и индустриальных партнеров, сократить дистанцию между заказчиками технологий и разработчиками. Для снижения зависимости от импорта и внедрения высокотехнологичного производства мы стимулируем выход отечественных компаний на перспективные рынки, – отметила руководитель программы акселератора, лидер «Точки кипения Омск» Полина Харламова.

В разработке инновационных решений для российского рынка молодых ученых поддерживают различные омские предприятия. Они оказывают экспертную, технологическую и ресурсную поддержку.

Сейчас участники акселератора вышли на финишную прямую. Команды готовят стартапы к презентации инвесторам, партнерам, венчурным компаниям и фондам. Лучшие из разработок смогут претендовать на финансовую поддержку для выхода на рынок и масштабирования.