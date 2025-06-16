Вручение выпускникам программы «Управление проектами в IT» дипломов для многих совпало с фактическим стартом профессиональной карьеры.

В Омске состоялся первый выпуск участников образовательной программы «Управление проектами в IT». Церемония вручения дипломов выпускникам состоялась 16 июня на площадке «Точка кипения Омск», которая давно стала центром студенческих и предпринимательских стартапов.

В рамках очередной образовательной программы студенты нескольких региональных вузов изучали основы проектного менеджмента, знакомились с современными методиками разработки софтверных решений. Реализация программы «Управление проектами в IT» стала возможной благодаря сотрудничеству между Группой компаний «Трамплин», Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского и «Школой 21» от Сбера. Куратором проекта выступло министерство цифрового развития и связи Омской области. Как подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Егор Горбатенко, областные власти внимательно следят за такими перспективными направлениями, как информационные технологии, поддерживают их, создавая максимально благоприятные условия для их развития.

– Омская область выделяется высокой степенью кооперации наших IT-компаний с образовательными учреждениями, и у нас есть просто великолепные примеры взаимодействия бизнеса и высшей школы, обеспечивающие подготовку кадров, необходимых экономике. Одним из таких примеров является программа «Управление проектами в IT». При ее реализации в основу обучения легли методики сберовской школы цифровых технологий «Школа 21», дающие возможность людям, никогда ранее не занимавшимся программированием, получить новую востребованную профессию и расширить сферу своих компетенций. Площадку для обучения по такому принципу предоставил ОмГУ, а благодаря группе компаний «Трамплин» для студентов участие в программе было бесплатным, – отметил Горбатенко.

По мнению руководителя ГК «Трамплин» Святослава Капустина, благодаря наличию хорошей образовательной базы у Омска есть все шансы стать одним из центров цифровой индустрии России. Косвенно это подтверждается креативностью, которую проявили в ходе обучения участники программы «Управление проектами в IT».

– В масштабах региона это достаточно крупный образовательный проект, и он удался. Из 100 участников программы, прошедших предварительный конкурсный отбор, до финала дошли 36 – это очень приличный результат, для первого раза особенно хорошо получилось, – отметил Святослав Капустин. – Сейчас цифровая грамотность – это неотъемлемая часть образования любого человека, будь он гуманитарий или технарь. Это комплекс умений в области поиска, анализа и обработки информации. Овладение ими является обязательным условием для построения успешной профессиональной карьеры.

Как оказалось, за работой участников образовательной программы внимательно наблюдали не только университетские преподаватели, но и представители омских компаний, деятельность которых связана цифровыми технологиями. Прямо на церемонии вручения сертификатов об успешном окончании обучения ряд участников программы получили приглашение пройти стажировку на реальном производстве. Заинтересованными в молодых ИТ-специалистах оказались ГК «Титан», компании «СберТех» и «Промобит». С фактическим стартом профессиональной карьеры счастливчиков поздравил ректор ОмГУ Иван Кротт:

– Учеба – это всегда труд, и участие программе «Управление проектами в IT», конечно, требовало дополнительных усилий. Но ребята подобрались настойчивые и мотивированные. Они справились со всеми учебными задачами, и я уверен, что в будущем справятся с любыми реальными задачами – айтишными ли, экономическими, или гуманитарными. Это потому, что они сами подняли для себя планку, преодоление которой позволяет дальше развиваться и получать профессиональный успех.

Участники трехстороннего соглашения, уже успешно реализованного, отметили, что они и в дальнейшем намерены помогать развиваться молодым специалистам, способствуя тем самым становлению технологического суверенитета страны.