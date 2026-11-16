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Размера материнского капитала, составляющего 729 тыс. рублей, едва хватит на покупку санузла в столичной новостройке. Согласно расчетам экспертов, в Москве на эту сумму удастся приобрести всего 2,2 кв. м на первичном рынке или 2,5 кв. м на вторичном, что сопоставимо с площадью туалета в старой хрущевке.

В других субъектах страны показатели заметно выше. Например, в Санкт-Петербурге выплата покроет покупку 4 кв. м, а в Татарстане – уже 7,1 кв. м. В среднем по России владельцы сертификата могут рассчитывать на 4,9 кв. м в строящемся доме и на 7,3 кв. м в готовом жилье, подсчитали «Известия».

На фоне дороговизны недвижимости семьи все чаще направляют средства господдержки на оплату обучения детей. По оценкам специалистов, выделенной суммы достаточно для покрытия двух-трех лет учебы в региональном университете или одного-полутора лет в столичном вузе.