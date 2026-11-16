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Районный Совет установил точные сроки ликвидации юридического лица администрации Оконешниковского района Омской области. Реорганизация проводится на фоне преобразования всех местных поселений в единый муниципальный округ по региональному закону, принятому в октябре 2024 года.

Согласно решению депутатов, с 1 января 2027 года под упразднение попадет не только районная управа, но и администрации Оконешниковского городского поселения, а также Андреевского, Золотиновского, Крестинского, Красовского, Любимовского, Сергеевского и Чистовского сельских поселений. Новое юридическое лицо обновленной окружной администрации было создано еще в сентябре 2025 года, ее возглавляет Сергей Степанов.

При этом ликвидируемая структура продолжает отвечать по всем обязательствам, возникшим у района ранее – по контрактам, налоговым выплатам и штрафам. В исполнительном реестре за ней числятся взыскания в пользу областной прокуратуры и регионального Минприроды. Кроме того, в июле 2026 года суд по иску надзорного ведомства аннулировал договоры по благоустройству сквера «Памяти» в Оконешниково, обязав подрядчика вернуть в бюджет 573,9 тыс. рублей.

Отметим, что аналогичный процесс ранее запустили в Муромцевском районе Омской области, где власти также зарегистрировали новое юрлицо перед ликвидацией старой администрации, на которую было заведено около 16 исполнительных производств.