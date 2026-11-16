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Аналитики провели опрос среди жителей города, чтобы выяснить их отношение к возвращению моды на стиль 2000-х. Выяснилось, что около трети респондентов хорошо знакомы с этим трендом, причем среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель достигает 55 %. Положительно или нейтрально к подобным тенденциям относятся суммарно более 80 % участников исследования, сообщает «Авито».

Каждый третий опрошенный уже успел приобрести товары в эстетике нулевых, а еще почти половина планируют совершить такую покупку в ближайшее время. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кожаные куртки и косухи, кроссовки, предметы интерьера, а также винтажные телефоны-раскладки.

Молодая аудитория чаще выбирает джинсы с низкой посадкой, сумки и пленочные фотоаппараты. В среднем горожане готовы выложить за подобную вещь от двух до пяти тысяч рублей, хотя часть аудитории рассчитывает потратить до 10 тысяч. Приобретают ретро-товары преимущественно в масс-маркетах, секонд-хендах, а также на специализированных ресейл-платформах.