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В ноябре стартовала ликвидация профсоюзной организации «Омскгоргаза». Решение приняли на общем собрании участников объединения, после чего структура в течение двух месяцев будет принимать требования от кредиторов.

Организация вела деятельность с мая 1999 года, а с конца 2019-го ее возглавлял Евгений Оборовский, который теперь получил статус ликвидатора. Само юридическое лицо в форме открытого акционерного общества работало с 1996 по 2015 год, после чего было преобразовано, а с конца 2023 года признано банкротом. Летом 2024 года был образован новый имущественный комплекс под аналогичным названием.

Всего в регионе насчитывается 235 действующих профсоюзных ячеек. Подобные структуры регулярно закрываются: за все время прекратили работу более 1,2 тысячи отраслевых организаций.