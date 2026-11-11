В Омске к газу подключат больше двух тысяч частных домов

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Частный сектор в Омске продолжают переводить с печного отопления на газ. Голубое топливо подведут к более чем 2800 домам, на эти цели выделено свыше 610 млн рублей, сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с отходами и регионального штаба по реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Участники рассмотрели ход реализации проектов, включая создание инфраструктуры обращения с отходами, ликвидацию накопленного экологического ущерба и подготовку документации для проведения природоохранных мероприятий.

Отметим, что газ в частном секторе региона уже появился более чем в 5,5 тысячи домов. С учетом новых планов общее число достигнет 8,3 тыс.

Перевод частного сектора Омска с печного отопления на газовое – одно из ключевых направлений федерального проекта «Чистый воздух».