В мэрии Омска сделали заявление о дополнительном финансировании ремонта моста у Телецентра

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Муниципальный контракт на капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ полностью обеспечен финансированием до конца нынешнего года, а выделение дополнительных средств из городского бюджета на эти цели пока не планируется. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проекту бюджета города на 2027 год, заявила директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова.

По словам руководителя ведомства, все предусмотренные ранее на обновление переправы деньги заложены в полном объеме, а текущие работы на объекте ведутся строго в рамках условий действующего муниципального контракта. В городской администрации подчеркнули, что поводов для пересмотра сметы и поиска дополнительных источников финансирования на сегодняшний день нет.

– Средства, которые у нас предусмотрены на капитальный ремонт, контракт у нас весь обеспечен на сегодняшний день, дополнительных средств на сегодняшний день не требуется, то есть работы идут в рамках исполнения контракта, – рассказала Илютикова.

Напомним, что компания «Стройтраст» приступила к масштабному обновлению моста у Телецентра осенью 2024 года. Согласно первоначальным условиям контракта стоимостью порядка 2,8 млрд рублей, подрядчик должен был полностью сдать объект к концу 2026 года. Однако осенью этого года темпы работ на площадке резко снизились, а строители фактически покинули объект, из-за чего отставание от графика превысило пять месяцев.

В октябре мэр города Сергей Шелест пригрозил подрядчику расторжением соглашения, после чего строительная организация вернулась на переправу и возобновила реконструкцию. Как заявили в мэрии, подрядчик решил свои финансовые проблемы и сможет и дальше продолжать ремонт.

В ночь на 8 ноября для автомобилистов открыли четвертую полосу движения, однако итоговый срок завершения капитального ремонта пришлось сдвинуть на август 2027 года. При этом у подрядчика сохраняются внутренние сложности – накануне региональная инспекция труда вынесла компании предостережение из-за возможных задержек выплаты заработной платы сотрудникам.