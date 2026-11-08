В Омске ночью открыли четвертую полосу на мосту у Телецентра: реверс отменили

Фото: Макс-канал Сергея Шелеста

В Омске в ночь на 8 ноября запустили движение по четвертой полосе моста у Телецентра: теперь машины поедут по двум полосам в каждую сторону – и в направлении Левобережья, и в сторону Советского округа. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем Макс-канале.

Открытие приурочили к ожидаемому ухудшению дорожной обстановки – снегопады, по прогнозам, могут начаться уже в ближайшие дни. Перед запуском специалисты разработали схему организации движения и воплотили ее на объекте.

Фото: Макс-канал Сергея Шелеста

Новую полосу отделили бетонными блоками от участка, где ремонт еще идет. Для удобства и безопасности оборудовали специальные карманы, куда водитель может съехать, например, при технической неисправности, а также предусмотрели связь с соседней попутной полосой.

Сергей Шелест призвал водителей воздержаться от ДТП.

– Обращаюсь к автолюбителям. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, включая предписанный скоростной режим, быть аккуратными и внимательными за рулем, – отметил Шелест.

Из-за открытия дополнительной полосы реверсивное движение на мосту отменили, а соответствующие светофоры отключили.

Капитальный ремонт переправы при этом продолжится.

Капитальный ремонт моста у Телецентра за 2,8 млрд рублей ведет подрядная организация «СтройТраст». Компания должна была завершить работы до 26 октября, однако допустила более чем двухмесячное отставание от графика. Омская мэрия собиралась расторгнуть контракт с подрядчиком, но в последний момент передумала. Новый срок сдачи объекта – август 2027 года.