Шишов заявил о скрытых проблемах моста у Телецентра в Омске

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Основатель и бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов заявил о наличии скрытых проблем на мосту у Телецентра в Омске. Знаменитый мостостроитель в 1970-е годы лично участвовал в проектировании этой переправы, а сотрудники его нынешней организации делали проект капитального ремонта моста.

– Я знаком с этим мостом еще со времен обучения в вузе. Я участвовал в проектировании этого моста, делал проект ремонта этой переправы и понимаю, знаю, что там происходит. Там проблемы есть с деформационными швами, еще проблемы – не хотел бы конкретизировать, – цитирует Шишова портал НГС55.

Эксперт также оценил грядущее открытие четвертой полосы на мосту, которую заасфальтировали в конце октября.

– Благодаря 4-й полосе не будет реверсивного движения. Но ее сделали отдельно от остальной проезжей части и отгородили блоками. А что будет, если кто-то заглохнет на ней, или машины столкнутся, тогда что? Как разворачиваться? – задается вопросами Шишов. – Там будет пробка, из которой не вылезешь. Сейчас там происходят ДТП, приходится на встречку выезжать. А с этой четвертой полосы на встречку не выедешь.

Рядом с еще не открытой для движения четвертой полосой проходит так называемое корыто для трамвая. По мнению Олега Шишова, его нужно было засыпать инертными материалами для безопасного движения автомобилей и общественного транспорта, а в следующем году все качественно сделать и открыть оставшиеся две полосы моста.

Капитальный ремонт моста у Телецентра за 2,8 млрд рублей ведет подрядная организация «СтройТраст». Компания должна была завершить работы до 26 октября, однако допустила более чем двухмесячное отставание от графика. Омская мэрия собиралась расторгнуть контракт с подрядчиком, но в последний момент передумала. Новый срок сдачи объекта – август 2027 года.