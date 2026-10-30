На мосту у Телецентра в Омске появилась четвертая полоса

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На мосту у Телецентра заасфальтировали четвертую полосу. В мэрии Омска сообщили, что открыть ее планируют в ноябре.

Асфальтирование нового участка уже завершено. Перед запуском движения осталось перенастроить светофоры и установить необходимые дорожные знаки.

По четвертой полосе машины поедут с улицы Мира в сторону Левого берега. От соседней полосы ее отделят бетонными блоками – это временное решение на период продолжающегося ремонта. После открытия полосы на мосту планируют отказаться от реверсивного движения.