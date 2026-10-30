Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Павел Лисин

На мосту у Телецентра в Омске появилась четвертая полоса

Движение по ней откроют в ноябре, после настройки светофоров и установки знаков.
Мост имени 60-летия ВЛКСМ

На мосту у Телецентра заасфальтировали четвертую полосу. В мэрии Омска сообщили, что открыть ее планируют в ноябре.

Асфальтирование нового участка уже завершено. Перед запуском движения осталось перенастроить светофоры и установить необходимые дорожные знаки.

По четвертой полосе машины поедут с улицы Мира в сторону Левого берега. От соседней полосы ее отделят бетонными блоками – это временное решение на период продолжающегося ремонта. После открытия полосы на мосту планируют отказаться от реверсивного движения.

Читайте также

·Общество·Павел Лисин

На мосту у Телецентра в Омске появилась четвертая полоса

Движение по ней откроют в ноябре, после настройки светофоров и установки знаков.
Мост имени 60-летия ВЛКСМ

На мосту у Телецентра заасфальтировали четвертую полосу. В мэрии Омска сообщили, что открыть ее планируют в ноябре.

Асфальтирование нового участка уже завершено. Перед запуском движения осталось перенастроить светофоры и установить необходимые дорожные знаки.

По четвертой полосе машины поедут с улицы Мира в сторону Левого берега. От соседней полосы ее отделят бетонными блоками – это временное решение на период продолжающегося ремонта. После открытия полосы на мосту планируют отказаться от реверсивного движения.

Больше по тегу - #мост 60-летия ВЛКСМ
Рубрика - Общество