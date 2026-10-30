В Омске отменили еще два самолета в Москву из-за массовой атаки БПЛА

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Ситуация с авиасообщением между Омском и Москвой продолжает ухудшаться. Из-за последствий ночной атаки беспилотников на столицу в Омском аэропорту фиксируют новые отмены и повторные переносы вылетов.

По обновленным данным онлайн-табло, список отмененных рейсов пополнился вылетом «Победы» в Шереметьево (ранее перенесенным на 15:00), а также рейсом «Аэрофлота», который должен был отправиться в столицу в 17:15.

Кроме того, время вылета ранее задержанных рейсов снова сдвинулось на более поздний срок. Самолет «Победы» в Шереметьево (первоначально в 05:20, перенесенный на 12:50) теперь задерживается до 17:30. Рейс S7 Airlines в Домодедово, планировавшийся к вылету днем, также смещен – пассажиры смогут отправиться только в 17:20.

Напомним, причиной транспортного коллапса стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Москве после массированного налета вражеских дронов. Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, сегодня ночью в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большую часть из них уничтожили силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников были нейтрализованы на подлете к Москве.