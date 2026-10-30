Омичам назвали даты прямых рейсов к морю на Новый год

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Омичи смогут отправиться на зарубежные морские курорты прямыми рейсами во время новогодних праздников и всей зимы. В обновленном расписании омского аэропорта представлены чартерные программы в Таиланд, Вьетнам и Египет, рассчитанные на зимний сезон 2026–2027 годов.

Для любителей азиатского направления заявлены прямые перелеты на тайский остров Пхукет. В декабре рейсы запланированы на 7, 11, 18, 24 и 31 числа, а в январе отправиться к морю можно будет 4, 11, 16, 19, 23, 28 и 31 января.

Также омичам доступны прямые вылеты во Вьетнам – в аэропорт Камрань, обслуживающий популярный курорт Нячанг. В декабре самолеты отправятся 2, 10, 14, 21 и 27 числа, а в январе вылеты намечены на 3, 8, 15, 19 и 27 числа.

Кроме того, из Омска продолжатся регулярные чартерные рейсы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. В декабре перелеты состоятся 11 и 22 числа, а в январе – 2, 13 и 24 числа.

Напомним, что осенне-зимнее расписание омской воздушной гавани начало действовать с 25 октября и продлится до 27 марта.