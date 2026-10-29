Омичам предлагают слетать в теплые страны за полмиллиона рублей

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Поездки премиум-класса для российских туристов заметно подорожали в текущем году. По данным сервиса Onlinetours Premium, на который ссылаются «Ведомости», средний чек бронирования в элитном сегменте вырос на 26,5 % и достиг 449 тысяч рублей. При этом отдыхающие стали проводить на курортах больше времени: средняя продолжительность тура увеличилась с 7,6 до 8,3 ночи. Доля пятизвездочных отелей в общем объеме заказов поднялась до 84 %.

Главным направлением премиального отдыха осталась Турция, забравшая около половины всех продаж. Второе место заняли Мальдивы с 11 % спроса, а замкнул тройку лидеров Египет с 10 %. За год заметный рывок совершил Вьетнам, чья доля выросла с 2 % до почти 7 %. Практически все клиенты, выбирающие Турцию и Вьетнам, отдают предпочтение исключительно пятизвездочным гостиницам.

Стоимость поездок с перелетом бизнес-классом достигла в среднем 1,6 млн рублей, тогда как экономкласс обошелся туристам в 447 тысяч рублей. В компании подчеркнули, что перелеты в бизнес-классе составили всего 0,2 % от общего числа заказов, поэтому данные цифры не отражают динамику всего рынка.

Общий спрос на зарубежный отдых за первые девять месяцев года вырос на 40 %, а средняя стоимость тура поднялась до 205,9 тысячи рублей. Летом азиатские направления продемонстрировали кратный рост, а средний чек на зарубежные поездки за три жарких месяца увеличился на 13 %, составив 194,4 тысячи рублей.