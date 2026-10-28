Омск-информ
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·Отдых и туризм·Мария Филимонова

В Омск стали массово приезжать ради бизнеса и работы

Деловой туризм составил треть от всех поездок в Омскую область.
мужчина бизнесмен, дипломат

Около трети всех гостей Омской области приезжают в регион по работе. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Иван Колесник по итогам выступления на форуме туристических территорий «FTT-2026» в Москве.

– Порядка 30 % поездок в регион совершаются с деловыми целями. В целом Омская область последовательно укрепляет позиции как перспективный туристический регион, – отметил зампред.

По словам Колесника, бизнес-туризм в сочетании со статусом культурной столицы России дает мощный импульс для обновления городской среды. При поддержке инвесторов в этом году уже благоустроили сквер «Сердце Омска» и отремонтировали набережные у Омской крепости и по улице Тухачевского.

Ранее сообщалось, что в Омске построили новую туристическую базу.

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·Отдых и туризм·Мария Филимонова

В Омск стали массово приезжать ради бизнеса и работы

Деловой туризм составил треть от всех поездок в Омскую область.
мужчина бизнесмен, дипломат

Около трети всех гостей Омской области приезжают в регион по работе. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Иван Колесник по итогам выступления на форуме туристических территорий «FTT-2026» в Москве.

– Порядка 30 % поездок в регион совершаются с деловыми целями. В целом Омская область последовательно укрепляет позиции как перспективный туристический регион, – отметил зампред.

По словам Колесника, бизнес-туризм в сочетании со статусом культурной столицы России дает мощный импульс для обновления городской среды. При поддержке инвесторов в этом году уже благоустроили сквер «Сердце Омска» и отремонтировали набережные у Омской крепости и по улице Тухачевского.

Ранее сообщалось, что в Омске построили новую туристическую базу.

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Рубрика - Отдых и туризм