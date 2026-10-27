Омичам раскрыли три северных направления, куда можно дешево улететь зимой

omskinform.ru

Авиакомпания «Ямал» объявила о начале продаж билетов на субсидированные перелеты в период с 2 января по 31 марта 2027 года. Оформить билеты можно с 27 октября. Одним из доступных направлений стал Омск.

В рамках программы пассажиры смогут купить билеты из Омска в Салехард, Надым и Ноябрьск. Кроме того, субсидированные рейсы из Салехарда, Надыма и Ноябрьска будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург и Уфу.

Льготные авиабилеты также будут доступны на рейсах из Салехарда в Новосибирск, Казань, Сочи и Минеральные Воды. Из Нового Уренгоя субсидии предусмотрены для перелетов в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.

В авиакомпании добавили, что для детей из многодетных семей предусмотрены отдельные льготы, а по программе «Морошка» можно воспользоваться специальным тарифом. Проверить расписание и приобрести билеты пассажиры могут на сайте перевозчика.