Омичи рискуют остаться без прямых рейсов в Сочи зимой

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Омичи рискуют остаться без прямых перелетов на Черное море в холодный сезон. В новом осенне-зимнем расписании Омского аэропорта популярное направление Омск – Сочи пока числится только до 8-9 ноября.

В ближайшие недели рейсы продолжает выполнять авиакомпания Nordwind – вылеты запланированы на 27 и 30 октября, а также на 1, 3, 6 и 8 ноября. Новых заявок от перевозчиков на зимние месяцы в воздушную гавань пока не поступало.

Напомним, что вчера, 25 октября, Омский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание. Омичам остаются доступны регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, северные регионы, а также в Астану, Ташкент и Наманган. Для отдыха на море заявлены чартеры на Пхукет (Таиланд) и прямые вылеты в Шарм-эль-Шейх (Египет).

Ранее также стало известно, что прямое авиасообщение между Омском и Уфой не восстановят 30 октября, несмотря на ранее анонсированные планы.