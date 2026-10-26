Омск снова пролетел мимо Уфы: «Азимут» отменил обещанные рейсы

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Прямое авиасообщение между Омском и Уфой не восстановят 30 октября, несмотря на ранее анонсированные планы. Авиакомпания «Азимут» объявила о запуске рейсов еще в июне, однако в итоге решила изменить планы.

– Рейсов в Уфу не будет. Планировался рейс Омск – Уфа – Минеральные Воды, но самолеты будут летать только в Минводы, а Уфу будут облетать, – цитирует омское представительство авиакомпании «Городу55».

Изначально минимальная стоимость билетов на рейс в Уфу составляла 5,5 тыс. рублей. При этом количество билетов по такой цене было ограничено, а сам маршрут планировалось субсидировать.