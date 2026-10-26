Омск-информ
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·Отдых и туризм·Мария Филимонова

Популярный омский бар «прижали» за пропаганду курения

УФАС признало рекламный баннер заведения ненадлежащим.
Бар_алкоголь_коктейль

Омское УФАС признало ненадлежащей рекламу лаунж-бара «Давай покрепче», принадлежащего ООО «Экспресс Т». Поводом для разбирательства стала жалоба местного жителя, которого возмутил баннер заведения с изображением молодого человека с сигаретой во рту.

– Законом в рекламе не допускается демонстрация процессов курения табака или потребления никотинсодержащей продукции. Антимонопольный орган признал рекламу лаунж-бара ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, – отметили в ведомстве.

Однако предписание владельцам бара выдавать не стали, так как предприниматели убрали рекламу и устранили нарушение.

Ранее УФАС включило сведения об омской компании «Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков.

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·Отдых и туризм·Мария Филимонова

Популярный омский бар «прижали» за пропаганду курения

УФАС признало рекламный баннер заведения ненадлежащим.
Бар_алкоголь_коктейль

Омское УФАС признало ненадлежащей рекламу лаунж-бара «Давай покрепче», принадлежащего ООО «Экспресс Т». Поводом для разбирательства стала жалоба местного жителя, которого возмутил баннер заведения с изображением молодого человека с сигаретой во рту.

– Законом в рекламе не допускается демонстрация процессов курения табака или потребления никотинсодержащей продукции. Антимонопольный орган признал рекламу лаунж-бара ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, – отметили в ведомстве.

Однако предписание владельцам бара выдавать не стали, так как предприниматели убрали рекламу и устранили нарушение.

Ранее УФАС включило сведения об омской компании «Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков.

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Рубрика - Отдых и туризм