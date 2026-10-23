Омскую компанию «Альянс» жестко наказали за срыв сроков кадастровых работ

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Компания «Альянс», выигравшая муниципальный контракт на комплексные кадастровые работы, попала в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Как сообщили в Омском УФАС, подрядчик нарушил промежуточные сроки, из-за чего возникла угроза срыва всего контракта.

– По условиям заключенного контракта работы нужно было выполнить в срок по 30.11.2026. Однако подрядчик нарушил сроки промежуточных этапов выполнения работ, предусмотренных контрактом, что в итоге сделало невозможным их выполнения к окончательному сроку, – заявили в ведомстве.

После нарушения сроков заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и направил материалы в Омское УФАС. Антимонопольная служба установила, что компания не выполнила существенные условия договора, и включила ее в реестр недобросовестных поставщиков на два года.