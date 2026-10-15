Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Поставщика омской налоговой признали недобросовестным

УФНС так и не получила от поставщика то, что заказывала.
деньги

Омское УФАС внесло в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ООО «Панорама». В этом списке компания пробудет два года.

Ранее УФНС России по Омской области отказалось от поставок компании из-за задержек. По контракту «Панорама» должна была к 3 августа привезти комплектующие для ремонта техники. Потом сроки перенесли на 29 сентября, но и к этой дате компания не выполнила обязательства.

Ранее в реестр недобросовестных внесли компанию «Стройкоммуникации».

Читайте также

·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Поставщика омской налоговой признали недобросовестным

УФНС так и не получила от поставщика то, что заказывала.
деньги

Омское УФАС внесло в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ООО «Панорама». В этом списке компания пробудет два года.

Ранее УФНС России по Омской области отказалось от поставок компании из-за задержек. По контракту «Панорама» должна была к 3 августа привезти комплектующие для ремонта техники. Потом сроки перенесли на 29 сентября, но и к этой дате компания не выполнила обязательства.

Ранее в реестр недобросовестных внесли компанию «Стройкоммуникации».

Больше по тегу - #УФАС
Рубрика - Экономика/Бизнес