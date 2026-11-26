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Омское УФАС внесло предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков – два года он не сможет участвовать в госзакупках. Поводом стало уклонение от подписания контракта на поставку дров, сообщила пресс-служба антимонопольной службы 26 ноября.

Заявление в УФАС направило Главное управление лесного хозяйства региона. Учреждение объявило закупку на приобретение дров, и лучшую цену предложил как раз этот бизнесмен. Однако в отведенный срок контракт он не подписал и обеспечение исполнения обязательств не представил. Заказчик признал участника уклонившимся и передал сведения в антимонопольную службу.

Сам предприниматель объяснил, что умысла уходить от сделки у него не было: срок он пропустил из-за проблем с интернетом. Подтвердить это документально мужчина не смог – доказательств неполадок со связью комиссии он не представил. В итоге его действия квалифицировали как уклонение от заключения контракта.