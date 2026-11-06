Реклама в чистом виде: омичам рассказали, как избавиться от надоевшего спама в телефонах

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Жителям Омской области рассказали, как действовать, если на телефон поступают рекламные звонки и сообщения, на которые они не давали согласия, как отличить мошенников и спам-бомберов, когда персональные данные все же следует сообщить.

Не игнорируйте навязчивые звонки

По наблюдениям специалистов, омичам чаще всего докучают предложения медицинских услуг. В последний месяц наибольшее число обращений было связано с организациями, рекламирующими работу стоматологических клиник, сообщили в УФАС. Также омичам продолжают названивать кредитные организации и операторы сотовой связи.

Большинство людей, получающих подобные предложения, предпочитают их просто игнорировать. Однако количество непрошеной рекламы бывает настолько велико, что вызывает только раздражение. В таком случае первым шагом должно стать обращение к самому распространителю с просьбой добровольно остановить рассылку, поскольку согласия на нее человек не давал.

Если такая мера результата не приносит, тогда заявитель вправе пожаловаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области.

– Для рассмотрения обращения потребуется согласие гражданина на обработку персональных данных. Специалисты ведомства сразу же объясняют заявителю пошаговый порядок действий и перечень необходимых доказательств, – говорит руководитель Омского УФАС Вадим Кабаненко.

В первую очередь нужно подтвердить сам факт получения рекламы, а также сообщить номер телефона, на который она пришла, и номер отправителя. Желательно также представить материалы, доказывающие, что звонок или сообщение носили именно рекламный характер. Если же абонент слышит в трубке лишь молчание, квалифицировать такой контакт как рекламу нельзя.

– Нам необходимо именно, чтобы была реклама в чистом виде. То есть кто-то что-то предложил, как вот: «Я хочу вам предложить такой-то товар либо такую-то услугу». И тогда можно сделать квалификацию, чтобы данное сообщение содержало именно характер рекламы. Оно было получено гражданином без его согласия, – пояснил руководитель ФАС.

Всегда можно отозвать

Омичей также предупреждают о ситуациях, когда согласие на получение рекламы было дано: не заметили соответствующего пункта в анкете, например, при оформлении банковского вклада или займа. В таких случаях, если факт добровольного согласия будет выявлен, в жалобе могут отказать. Вместе с тем выход есть: человек вправе в любой момент отозвать свое согласие, и, если после этого реклама продолжится, ведомство начнет разбирательство и привлечет виновных – рекламодателя или распространителя.

Некоторые компании идут на уловки, предлагая подписать договор, где строка о согласии на рекламу обязательна для заполнения и пропустить ее нельзя. Каждый случай уникален, но даже при таком оформлении после дачи согласия всегда можно от него отказаться. Такой отказ становится следующим шагом и позволяет привлечь недобросовестного распространителя к административной ответственности.

Мошенничество по звонку

Омская полиция регулярно предупреждает о схемах мошенничества и призывает к бдительности. Что касается навязчивой рекламы, то здесь важно разделять законные рекламные предложения и попытки обмана.

– Осенняя повестка дает мошенникам новые поводы для обмана граждан. Актуальными сегодня становятся каникулы, шопинг, «черная пятница», путешествия в бархатный сезон, когда появляются различного рода фишинговые сайты. Будут продолжать свою активность мошенники в домовых и школьных чатах, – рассказал заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России по Омской области Анатолий Гиль.

Что касается доказательств, то запросы в сотовую компанию УФАС и полиция делают всегда, однако оператор может подтвердить лишь факт соединения в определенное время с конкретного номера, а распечатку разговора предоставить не в состоянии. Если речь идет об SMS-рассылке, ситуация проще: достаточно указать, что сообщение содержало рекламу. В случае телефонного разговора заявителю лучше записать беседу и представить запись как доказательство.

Необходимость в таких материалах объясняется тем, что решение антимонопольного органа может быть оспорено заинтересованными лицами в суде. Без подтверждения того, что звонок носил рекламный характер, решение рискует быть отмененным. При этом далеко не каждый звонок можно считать рекламой: например, требования коллекторов вернуть долг к ней не относятся. Там действуют другие правила.