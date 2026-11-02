Больницу в Омской области уличили в закупке импортных капельниц

МЦСМ Евромед

Омское УФАС разобрало жалобу компании «ФармАльянс» на Называевскую районную больницу, которая закупала расходники для капельниц. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Заявитель указал, что больница не применила ограничения закупок товаров иностранного происхождения. По версии компании, к участию в торгах допустили всех, кто подал заявки.

В УФАС установили: при рассмотрении предложений больница действительно не применила правила национального режима. Жалобу «ФармАльянса» признали обоснованной.

Чем именно закончится разбирательство для самой больницы, в ведомстве не уточнили – жалоба на данный момент рассмотрена.