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·Общество·Андрей Андреев

Осужденные из омской колонии сварили качели для парка

Заключенные ИК-3 изготовили металлические качели и малые формы для парка
качели

В поселке Саргатское появились новые качели «Хоровод» и малые архитектурные формы. Их изготовили осужденные исправительной колонии № 3, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Качели рассчитаны на одновременное использование несколькими людьми. Конструкцию сделали из прочного металла, который выдерживает сибирские погодные условия. Объекты установили в рамках благоустройства «Молодежного парка Дружбы». Этот проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится при поддержке Минстроя России.

Помимо качелей, осужденные ИК-3 производят скамейки, урны, ограждения и другие элементы благоустройства для общественных пространств Омской области. Работы идут под руководством мастеров производственного обучения, а сами осужденные осваивают сварочное, столярное и монтажное дело.

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·Общество·Андрей Андреев

Осужденные из омской колонии сварили качели для парка

Заключенные ИК-3 изготовили металлические качели и малые формы для парка
качели

В поселке Саргатское появились новые качели «Хоровод» и малые архитектурные формы. Их изготовили осужденные исправительной колонии № 3, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Качели рассчитаны на одновременное использование несколькими людьми. Конструкцию сделали из прочного металла, который выдерживает сибирские погодные условия. Объекты установили в рамках благоустройства «Молодежного парка Дружбы». Этот проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится при поддержке Минстроя России.

Помимо качелей, осужденные ИК-3 производят скамейки, урны, ограждения и другие элементы благоустройства для общественных пространств Омской области. Работы идут под руководством мастеров производственного обучения, а сами осужденные осваивают сварочное, столярное и монтажное дело.

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Рубрика - Общество