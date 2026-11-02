Обновленную набережную в Омске готовят к зимней жаре

Фото: Omskinform.ru

За месяц до наступления зимы на набережной у пляжа в Омске стартовал монтаж защитных навесов от солнца. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». Отметим, что это те самые загадочные конструкции, вид которых заинтересовал омичей.

Работы ведутся на территории пляжа «Центральный-2», масштабное преображение которого от речного вокзала до Ленинградского моста стартовало в 2025 году и было разделено на три последовательных этапа.

Первую очередь обновления за 105 млн рублей выполнило омское ООО «Архитектурно-строительная компания «Монолит». Специалисты снесли аварийные деревья, провели подготовительные процедуры, смонтировали лестничные сходы, залили бетонные основания для пешеходных дорожек и обустроили зоны отдыха.

С апреля текущего года ко второму этапу благоустройства стоимостью 95,4 млн рублей приступил подрядчик из Новосибирской области ООО «Возрождение». Строители уложили новое асфальтовое и гранитное покрытие, обустроили дорожки из палубной доски, площадку для батутов и велодорожку. Также вдоль береговой линии появились скамейки, урны, лестницы, системы освещения и летний водопровод. В обязанности этой же организации входит установка теневых навесов.

Впереди запланирован третий этап, в рамках которого предусмотрен демонтаж старых бортовых камней и остатков покрытия, укладка площади из гранитных плит и монтаж дополнительного освещения. Контракт на 10,8 млн рублей заключен с ООО «Бизнес-Строй».