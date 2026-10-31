Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

В центре Омска взялись за знаменитый абрикос у «Маяковского»

Специалисты уже удалили несколько ветвей.
Абрикос возле кинотеатра Маяковский в Омске

В центре Омска приступили к обрезке абрикосового дерева, растущего возле КДЦ «Маяковский». Об этом сообщил «СуперОмск».

Судя по характеру работ, специалисты пока не занимаются полным кронированием дерева. С помощью специального инструмента они удалили несколько ветвей, однако окончательные масштабы обрезки пока оценить сложно.

Для многих омичей цветение этого абрикоса стало одним из символов весны. Дерево распускается одним из первых, когда город постепенно пробуждается после зимних холодов.

Напомним, что в октябре в центре Омска приступили к обновлению территории возле кинотеатра «Маяковский». Как пояснил губернатор, все работы на площадке подчинены единой концепции. Основной этап благоустройства намерены завершить в 2027 году.

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·Общество·Алексей Новиков

В центре Омска взялись за знаменитый абрикос у «Маяковского»

Специалисты уже удалили несколько ветвей.
Абрикос возле кинотеатра Маяковский в Омске

В центре Омска приступили к обрезке абрикосового дерева, растущего возле КДЦ «Маяковский». Об этом сообщил «СуперОмск».

Судя по характеру работ, специалисты пока не занимаются полным кронированием дерева. С помощью специального инструмента они удалили несколько ветвей, однако окончательные масштабы обрезки пока оценить сложно.

Для многих омичей цветение этого абрикоса стало одним из символов весны. Дерево распускается одним из первых, когда город постепенно пробуждается после зимних холодов.

Напомним, что в октябре в центре Омска приступили к обновлению территории возле кинотеатра «Маяковский». Как пояснил губернатор, все работы на площадке подчинены единой концепции. Основной этап благоустройства намерены завершить в 2027 году.

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Рубрика - Общество