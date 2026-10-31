В центре Омска взялись за знаменитый абрикос у «Маяковского»

Фото: vk.com/omsk

В центре Омска приступили к обрезке абрикосового дерева, растущего возле КДЦ «Маяковский». Об этом сообщил «СуперОмск».

Судя по характеру работ, специалисты пока не занимаются полным кронированием дерева. С помощью специального инструмента они удалили несколько ветвей, однако окончательные масштабы обрезки пока оценить сложно.

Для многих омичей цветение этого абрикоса стало одним из символов весны. Дерево распускается одним из первых, когда город постепенно пробуждается после зимних холодов.