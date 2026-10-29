В центре Омска появятся три сквера

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В Омске завершается подготовительный этап благоустройства общественной территории «Изумрудный», охватывающей участки на пересечении улицы Волховстроя с 5-й, 6-й и 7-й Северными. Ранее на этой территории находились несанкционированные гаражные боксы, которые удалось демонтировать.

Основные работы запланированы на заключительный этап, рассчитанный до 2030 года. На улице 7-й Северной установят крупную скульптуру кота на заборе и обустроят сказочный уголок с грибами-домиками из арт-бетона.

Специалисты заменят старое дорожное покрытие декоративным материалом, смонтируют современное освещение и подсветку арт-объектов. Бюджет заключительного этапа составляет свыше 3,5 млн рублей, сформированный за счет местных жителей, предпринимателей и спонсоров.

– Мы уверены, что он станет визитной карточкой не только Центрального округа, но и города Омска. Сегодня в каждой скульптуре, в каждом дереве, в каждом кустике видно, что вложена душа мастера, душа инициаторов этого проекта, – отметил глава Центрального округа Омска Радик Валиахметов в беседе с 12 каналом.

По завершении работ три обновленных сквера объединят в единый пешеходный маршрут. На площадке планируют организовывать экскурсии и тематические мастер-классы по ландшафтному дизайну.