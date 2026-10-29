В России призвали заменить Хэллоуин царским балом

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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой трансформировать Хэллоуин в национальный праздник. По его мнению, формат костюмированных игр и конкурсов можно сохранить, изменив тематику в пользу отечественного фольклора.

– Мне не нравится Хэллоуин, но дети любят наряжаться в костюмы, устраивать конкурсы и веселые игры. Надо придать Хэллоуину национальный окрас и переименовать его в праздник русской сказки, – приводит слова Гриба ТАСС.

Общественник напомнил, что в русской культуре достаточно собственных харизматичных персонажей.

– Это и Кощей Бессмертный, и Баба-яга, и Леший, и Водяной. Самые разные герои. Я считаю, что в таком ракурсе надо отмечать и назвать праздником русской сказки, – сказал Гриб.

Он отметил, что это будет и отсылка к детству, ведь все выросли на сказках, и уважение к русской национальной культуре. Инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов, заявив о необходимости продвижения собственных ярких традиций для молодежи.

– Если мы не будем продвигать свое вкусное и яркое, его место займут темные силы Хэллоуина и «Макдоналдса», – считает депутат.

В качестве примера успешных отечественных маскарадов парламентарий напомнил об исторических торжествах в честь 300-летия дома Романовых в 1913 году и знаменитом бале-маскараде 1903 года в Зимнем дворце, где около 400 гостей присутствовали в костюмах эпохи допетровской Руси.