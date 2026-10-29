ЦБ выпустит монету к 400-летию Омска

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Центробанк отчеканит памятную серебряную монету к 400-летию освоения Омского Прииртышья в 2028 году. Об этом сообщается в новости регулятора.

Номинал монеты составит 3 рубля, а материалом для нее послужит серебро. Тираж юбилейного выпуска – 3 тысячи экземпляров. Инициатива принадлежит губернатору Омской области Виталию Хоценко, обратившемуся с соответствующей просьбой в Центральный банк.

– Решение о выпуске монеты было принято по обращению в ЦБ губернатора Хоценко, – сообщается в публикации.

Поскольку тираж ограничен, есть основания полагать, что в открытой продаже «прииртышский» трехрублевик задержится ненадолго. Скорее всего, нумизматы раскупят его в самые короткие сроки.

Летом 2024 года в ходе раскопок в устье Оми был зафиксирован культурный слой первой половины XVII века, в том числе монеты периода правления царя Михаила Федоровича и предметы, аналогичные найденным при раскопках в Таре. Как пояснил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Татауров, в конце XVI века в устье Оми был создан укрепленный лагерь для отдыха команд, занимавшихся поставкой соли с Ямышевских озер по Иртышу, и ремонта судов. А в 1628 году царь Михаил Федорович ответил на просьбу тарских воевод и издал указ об основании на этом месте крепости.

Спустя полтора года, в декабре 2025-го, в правительстве Омской области была создана автономная некоммерческая организация «Омск-400». Учредителями объединения стали минкульт и минимущества. Выступая с ежегодным посланием к областному Заксобранию, губернатор Виталий Хоценко заявил, что празднование 400-летия освоения Омского Прииртышья в 2028 году поддержал президент Владимир Путин. Ожидается принятие соответствующего указа.