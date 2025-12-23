Стало известно, как отметят 400-летие Омска

Через три года в регионе проведут Всероссийский краеведческий форум.

мэрия Омска

В Омске уже начали готовиться к празднованию 400-летия со дня основания. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко в своем ежегодном послании к Заксобранию.

По словам главы региона, решение отметить торжество как полагается, с размахом поддержал президент Владимир Путин. Ожидается принятие соответствующего указа.

Известно и первое мероприятие праздничной программы. В 2028 году в Омске проведут Всероссийский краеведческий форум.

– Отмечать будем в 2028 году, но подготовку начали уже сейчас. В преддверии столь значимого события проведем Первый Всероссийский краеведческий форум, – сказал Хоценко.

Ранее региональные власти заявили, что, согласно данным Центрального государственного архива Москвы, поселение, ставшее основой современного города, появилось на стрелке Оми и Иртыша еще в 1628 году, задолго до строительства Первой Омской крепости. До этого считалось, что город возник в 1716 году по указу Петра I.