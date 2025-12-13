Археологи: Омск появился на сто лет раньше, чем все думали

Поселение на месте Омска существовало уже в эпоху первых Романовых.

Omskinform.ru

Архивные находки подтверждают, что основание Омска произошло значительно раньше общепринятой даты в 1716 году.

Как сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, согласно данным Центрального государственного архива Москвы, поселение, ставшее основой современного города, появилось на стрелке Оми и Иртыша еще в 1628 году, задолго до строительства Первой Омской крепости.

– Указ Михаила Федоровича о необходимости основания острога в устье Оми в 1628 году был найден в Московском центральном архиве. Уже сейчас научное сообщество России – это археологи и историки – сходится во мнении, что 1628 год можно считать началом освоения Омского Прииртышья Российским государством, – приводит слова Трофимова ТАСС.

По словам министра, поселение было создано для служивых людей из Тары, откуда они совершали походы за солью на юг Западной Сибири. Трофимов добавил, что раскопки и изучение письменных источников продолжатся.

Считается, что Омск возник в 1716 году, когда Петр I распорядился основать здесь военную крепость. В 2024 году вблизи устья реки Оми были обнаружены артефакты, относящиеся к первой половине XVII столетия. Возраст культурного слоя удалось установить благодаря обнаруженным монетам периода правления царя Михаила Федоровича (1613–1645 годы) и предметам быта, аналогичным тем, что ранее были найдены при исследовании Тары. Эти находки свидетельствуют о существовании поселения в районе Омска уже в начале XVII века.