Укрепленный лагерь для отдыха команд и ремонта судов появился в устье Оми еще в конце XVI века. А в 1628 году был издан указ об основании крепости.

Археологические раскопки в устье Оми на ее правом берегу свидетельствуют о создании здесь укрепления еще в 1628 году. Соответственно, возраст города может быть почти на сто лет больше – сегодня Омску почти 400 лет.

– В ходе археологических исследований в устье Оми удалось зафиксировать культурный слой первой половины XVII века. Он датируется монетами царя Михаила Федоровича, предметами, аналогичными найденным при раскопках Тары и привезенным тарчанами в этот лагерь, – заявили в Минкульте Омской области. – Большой удачей стало обнаружение укреплений лагеря в виде частокола, который неоднократно обновлялся, что говорит о его длительном функционировании.

Как заявил в комментарии агентству ТАСС старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Татауров, в конце XVI века в устье Оми был создан укрепленный лагерь для отдыха команд, занимавшихся поставкой соли с Ямышевских озер по Иртышу, и ремонта судов.

– А в 1628 году царь Михаил Федорович ответил на просьбу тарских воевод и издал указ об основании в данном месте города Омска, – сказал археолог.

Татауров добавил, что ранее русская история Омского Прииртышья базировалась исключительно на письменных архивных источниках. Археологическое изучение комплексов, связанных с приходом в Сибирь Российского государства, началось только с начала XXI века.