Фото: Omskinform.ru

В Омске собираются восстановить улицу Горчаковскую, которая до революции проходила по территории Омской крепости. С инициативой выступили новые собственники зданий бывшей картографической фабрики на улице Таубе, связанные с радиозаводом имени Попова, сообщает «Омскрегион».

Они уже начали реконструкцию исторического корпуса 1828 года постройки и предлагают воссоздать существовавший проход – улица соединит улицу Таубе с музеем «Искусство Омска». Территория долго оставалась закрытой после вывода военной части из Омской крепости и переезда картографической фабрики. По ней проходила теплотрасса, которую впоследствии удалось вынести.

Сейчас на участок завезли песок, а пока здесь действует социальная парковка – бесплатная для инвалидов, ветеранов войны и боевых действий, многодетных семей, педагогов гимназии № 19 и представителей Союза десантников. Концепцию проекта «Улица Горчаковская» обсуждали еще в 2025 году, заказчиком выступал радиозавод имени Попова. Она предусматривает создание культурно-досугового пространства, восстановление исторических зданий и освобождение территории от гаражей и других объектов. Судя по визуализациям, улица станет пешеходной.

Улица названа в честь князя Петра Горчакова (1789–1868), занимавшего должность генерал-губернатора Западной Сибири с 1836 по 1851 год. При нем приняли решение о переносе административного центра Западной Сибири из Тобольска в Омск, и в 1839 году в город переехали резиденция генерал-губернатора и административные учреждения.