Не осталось даже могилы: основатель Второй Омской крепости Шпрингер оказался еще и разведчиком

Фото: omskinform.ru

Стали известны подробности жизни генерал-поручика Ивана Шпрингера, известного как основатель Второй Омской крепости. У Иоганна Иоганновича, именно так именовался он при своей жизни, был насыщенный и полный тайн жизненный путь военачальника.

Долгие годы историки не располагали сведениями о том, когда именно родился генерал, и какие сражения он прошел до прибытия в Омск. Ответы на эти вопросы скрывались в бумагах имперских военных и гражданских ведомств, а также в документах, созданных в XVIII веке. Исследователям приходится не просто разыскивать, но и разбирать трудный почерк, осваивать старинную грамматику и орфографию, толковать вышедшие из употребления слова.

фото: Исторический архив Омской области

Кропотливая работа, неожиданные находки, анализ и сопоставление фактов дали возможность сибирскому историку, доктору исторических наук Владимиру Пузанову воссоздать военную биографию генерала.

Новая крепость

Вторая Омская крепость, напомним, была возведена по указу императрицы Екатерины II. Именно Шпрингер считается ее основателем.

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Судьба уроженца Эстляндии складывалась непросто. Начав 1 января 1738 года службу солдатом, уже 1 сентября 1739-го он получил первый офицерский чин прапорщика. Затем последовательно прошел ступени подпоручика, поручика и капитана, дослужился до полковника, а 30 июля 1757 года стал генерал-майором.

Взошедшая в 1762 году на престол Екатерина II своим указом произвела его в генерал-поручики. С 1763 года Шпрингер занимал должность командира Сибирских линий. Оценив обстановку на вверенных ему укрепленных рубежах, он решил перенести в Омскую крепость управление, после чего она превратилась в военный центр Сибири. Омск официально получил статус города в 1782 году, и до революции был центром Степного генерал-губернаторства.

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Из бедной семьи

В исторической литературе, как утверждает историк Владимир Пузанов, встречается неточность: утверждается, что Шпрингер происходил из остзейских дворян – немцев-колонистов, поселившихся в районе Оренбурга в 1730-е годы. Однако эти сведения неверны.

По данным его офицерской сказки (документа, который он сам подал в Военную коллегию), Шпрингер происходил из «эстляндского дворянства». Он появился на свет в 1713 году на территории шведской провинции Эстляндия (современная Эстония). К тому времени эта территория уже была завоевана русскими войсками Петра I, а окончательно присоединена к Российской империи по условиям Ништадтского мира 1721 года.

– Он из бедной дворянской семьи. Сам Шпрингер пишет, что у него не было крепостных, – рассказывает Владимир Пузанов. – При присоединении Эстляндии дворяне получили все привилегии, которые они имели при шведской власти. Мы знаем, что русские дворяне до эпохи Екатерины II, до 1762 года, не имели права не служить государству. При Петре I их служба была пожизненной: с 15 лет и пока государь не отпустит, часто только смерть освобождала от службы. А вот прибалтийские дворяне изначально получили право выбора: хочешь, служи России, хочешь, выбирай любую страну для службы, а хочешь – вообще никому не служи.

Шпрингер начал служить в 1738 году солдатом во время русско-турецкой войны 1735–1739 годов. Русской армией тогда командовал фельдмаршал Бурхард Кристоф фон Миних, в России его звали Христофор Антонович Миних. К сожалению, о нем в основном известно мало хорошего: что это был реакционный генерал, бесталанный, который ничего не умел. Хотя на самом деле этот генерал достиг очень многих побед. В битве при Ставучанах (1739 год) русская армия разгромила превосходящие силы турецкой армии сераскира Бендерского Вели-паши. В этом сражении участвовал и Шпрингер. Через год он получил звание прапорщика – в Российской империи это был первый офицерский чин.

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Затем война следовала одна за другой. В 1741 году Швеция пожелала вернуть свои провинции, утраченные при Петре; взошедшего на престол двухмесячного Ивана Антоновича они не считали особой помехой. Командовал русскими войсками тогда фельдмаршал Ласси, для Шпрингера это было участие во взятии крепости Вильманстранда – эпизод русско-шведской войны (1741–1743).

Русский разведчик

Прежде чем оказаться в Сибири, Иоганн Иоганнович выполнял специальные задания командования.

– Он стал русским разведчиком, – указал историк Пузанов. – Двух офицеров Шпрингера и Веймера вызвал к себе известный нам Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, российский канцлер, и отправил их с тайной миссией в Польшу. Это было перед началом Семилетней войны, когда шла, как бы мы сказали, война разведок. И вот несколько лет Шпрингер выполнял специальные разведывательные миссии. Ситуация, которая, я думаю, сразу напоминает фильм, известный как «Гардемарины, вперед!».

Чтобы войти в доверие, Шпрингер и Веймер должны были ругать русские власти, а к ним сразу было привлечено внимание. На разведывательной стезе оба оставались долгое время.

Семилетняя война все же была завершена, Иоганна Шпрингера отправили в Сибирь. В Омске у него была главная квартира, куда он ее перенес из Ямышевской крепости.

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Затерянное надгробие

В Омске Шпрингер занимался военно-административными преобразованиями, укреплением военных сооружений и усилением гарнизонов. Весной 1768 года под его непосредственным руководством началось строительство новой Омской крепости на правом берегу Оми.

Генерал не дожил до завершения строительства крепости – он тяжело заболел и скончался 10 февраля 1771 года. После отпевания в Ильинской церкви Шпрингер был похоронен на иноверческом кладбище на левом берегу Оми на территории нынешнего Сквера борцов революции. Надгробие в виде чугунной плиты с надписью «генерал-поручик и кавалер Иван Иванович фон Шпрингер» сохранялось более ста лет.

Могила исчезла в 1870-е годы XIX века. В советские годы в районе бывшего кладбища появился цветочный магазин, сейчас это модная кофейня.

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Как ни печально, но в настоящее время имя генерал-поручика Ивана Шпрингера, так много сделавшего для становления и развития Омска и всего Сибирского края, в городе отсутствует. Кажется, все же к 400-летию освоения Россией Омского Прииртышья это можно сделать, осталось два года. До революции в топонимике города была улица Шпрингеровская (ныне Партизанская) и улица в Атаманской станице (ныне Серова). omskinform.ru

Правда, в 2020 году на Омских воротах была установлена скромная мемориальная доска в честь Ивана Шпрингера.