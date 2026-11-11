В Омске из-за режима БПЛА отменили и перенесли спектакли во всех театрах

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В Омской области в связи с объявленным режимом беспилотной опасности отменены и перенесены все вечерние культурные мероприятия. Об этом сообщается в распоряжении регионального министерства культуры.

В Омском академическом театре драмы показ спектакля «Женитьба Фигаро» перенесли на 22 января 2027 года. Начало запланировано на 19:00. В «Пятом театре» показ спектакля «Яма» перенесен на 26 января 2027 года. Все ранее купленные билеты остаются действительными.

В Музыкальном театре отменен концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Новую дату проведения мероприятия сообщат дополнительно.

Ранее по соображениям безопасности в Омске отменили открытие фестиваля «Достоевский. Омск» в театре «Галерка», а также эвакуировали «G-Drive Арену», где должны были пройти соревнования в ритм-танце у юниоров на 6-м этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Сегодня глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи. Ранее омичи рассказали, где было слышно сирены.