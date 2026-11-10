«Он же пьян!»: омичи возмущены состоянием Киркорова на сцене

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Поклонники творчества Филиппа Киркорова, посетившие его выступление 9 ноября в Тюмени, начали массово требовать возврата денег за билеты. По данным телеграм-канала Mash, на сцене исполнитель едва держался на ногах и выглядел уставшим, а очевидцы утверждали, что его выводили под руки и во время шоу он почти засыпал.

– Он же пьян! Это видно невооруженным глазом. Уважение к зрителю, конечно, можно было и проявить, выпить после выступления, – написал один из зрителей после концерта.

Позднее певец вышел на связь в соцсетях и признался, что вышел к публике с температурой около 40 градусов, попросив прощения у зала.

– Я прекрасно понимаю, что сегодня не все было так, как я привык и как вы заслуживаете. Если я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли, – простите меня, – обратился артист к публике.

Вместе с тем исполнитель выразил благодарность тюменским медикам из бригады скорой помощи и подтвердил, что намерен отыграть следующий концерт, который также запланирован в Тюмени на 10 ноября.

Отметим, что стоимость билетов на мероприятие составляла 8–10 тысяч рублей за места на удалении до 24 тысяч рублей в первых рядах, причем на шоу приехали фанаты из разных городов, включая Омск, Новосибирск и Красноярск. Сейчас недовольные зрители объединяются в сообщества, чтобы добиться компенсации финансовых средств через организаторов.